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Ирина Геращенко о Савченко: На самом деле она бросила гранату и подорвала парламент
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22.03.2018 20:29
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Несмотря на то, что "планка клоунады и шапито поднята высоко",
Верховная Рада должна работать, чтобы остановить "гранату
замедленного действия", которой хотят взорвать Украину. Так первый
вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко
прокомментировала подозрения генпрокуратуры в попытке
внефракционного нардепа Надежды Савченко устроить в Раде теракт.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Геращенко:
Превращение парламента в сумасшедший дом – это граната Фото: Iryna
Gerashchenko / Facebook "На самом деле она бросила гранату и
подорвала парламент. В гибридной войне, где России так важно
показать, что Украина не состоялась как государство, подорвать
доверие ко всем институтам власти, превращение парламента в
сумасшедший дом – это граната", – написала она.По словам
Геращенко, люди, избиравшие в парламент новые лица, сегодня
относятся к парламенту с пренебрежением. И к этому "депутаты всех
фракций безмерно приложились", считает спикер Рады."Что делать
дальше? Собраться и работать. На Украину! Я понимаю, что планка
клоунады и шапито поднята высоко, шоу должно быть все
зажигательнее, а скучные речи о работе мало интересны. Но мы должны
работать – только так можно остановить гранату замедленного
действия, которой хотят взорвать Украину", – отметила она.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1660363127384827
15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что
Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.22
марта в ходе заседания регламентного комитета Луценко заявил, что
Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили
в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По
словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем
боевиков "ДНР" Александром Захарченко.В этот же день
Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности,
поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали.
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