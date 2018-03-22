Вопрос о покупке денежного ящика, на первый взгляд, кажется совсем несложным. Но оказывается, они могут серьезно различаться по целому набору критериев. Что важно учитывать при покупке и как выбрать нужную модель оборудования?





Денежный ящик с механическим запором

Что такое денежный ящик

Несколько десятилетий назад это оборудование по умолчанию входило в конструкцию кассы. Эволюция контрольно-кассовой техники (ККМ), которая сделала кассовые узлы мобильнее, легче и компактнее, вытеснила денежные ящики в отдельную категорию оборудования.

Денежный ящик – это вид торгового оборудования для хранения бумажных и металлических денег. Их используют также для хранения ценных бумаг, документов, купонов, бланков.

Применение оборудования не требует никаких дополнительных нормативных документов и разрешений. Чаще только они используются для расчета с покупателями на кассовом узле или за прилавком.

Обычно модели изготавливают из металла и пластика. Оборудование имеет систему хранения в виде ячеек разного размера. В некоторых моделях есть мобильные перегородки, которые можно свободно перемещать. Такая система позволяет организовать внутреннее пространство ящика в соответствии с текущими требованиями. Например, сделать одно отделение для купюр больше или объединить несколько ячеек в одну.

В денежном ящике есть отделения для купюр и монет

Два основных типа денежных ящиков

Все многообразие денежных ящиков делится на два основных вида по типу их взаимодействия с кассовым узлом. Модель может быть автономной или подключаемой к кассовому узлу. Первый тип используется отдельно от кассового аппарата – его устанавливают на стол или прилавок. Автономные ящики часто используют для мобильной торговли в составе компактных, переносных кассовых узлов. Этот тип оборудования подходит и для прилавочной торговли. Ими можно укомплектовать мобильный терминал или включить в состав мобильного автоматизированного комплекса на основе планшетного компьютера или смартфона.

Подключаемый денежный ящик предназначен для комплектации POS-системы. Он работает в составе кассового узла. Этот тип оборудования подходит к определенным ККМ. Поэтому при покупке следует уточнять – с каким типом кассовой техники их можно использовать.

Распайка проводов отличается друг от друга, следовательно они имеют разную совместимость. Подключаемые модели, представленные в магазине «Формула торговли», совмещаются с ККМ производства «АТОЛ» и «Штрих».

Устройство замка

Денежный ящик – не сейф, но безопасность начального уровня он должен обеспечивать. Поэтому у миниатюрных хранилищ наличных обязательно есть замки, которые подразделяются на три основных типа:

Механические – открываются ключом. Для открытия/закрытия ключ должен находиться в определенном положении. Такие ящики оборудованы механическими замками. Некоторые модели оборудованы нажимным замком: они открываются при нажатии на ключ в определенной позиции, например, модель «МИДЛ».

Электромеханические трехпозиционные замки. Кроме двух позиций ключа предусмотрена третья, в которой ящик открывается при подаче сигнала от POS-системы. Такие ящики устанавливают в автоматизированных кассовых узлах.

В некоторых моделях предусмотрена возможность резервного открытия. Весьма полезная функция на случай неисправности замка или при потере ключа.

Денежный ящик может быть частью автоматизированной POS-системы

Форма и содержание денежных ящиков

Размеры оборудования различные. Есть компактные модели для мобильной торговли. Например, модель «Микро» имеет ширину 29 см, глубину – 34, высоту – 8 см. Естественно, что и денег в него поместится немного. У оборудования для работы с большими объемами наличности более внушительные размеры.

Оборудование различается по типу открывания. В большинстве моделей выдвигаются горизонтально, но есть ящики с крышкой, они открываются вертикально.

Внутри размещаются слоты для денег с купюродержателями.

Лотки в ящике могут быть статичными или съемными, съемные проще опустошать

Ячейки для купюр и монет

В денежных ящиках размещаются от 3 до 5 лотков для купюр. Ячейки могут быть статичными, мобильными, съемными.

Съемные ячейки легко опустошать.

Мобильные ячейки можно по своему усмотрению переставить и сформировать новые отсеки, организовать внутреннее пространство ящика.

Статичные не вынимаются и не меняются.

При выборе оборудования важно знать размеры ячеек для купюр. Российские купюры имеют разные размеры. Самые большие – банкноты достоинством в 1 000 и 5 000 р., их размер 157 х 69 мм. Количество лотков для монет может достигать 8 штук. Ячейки для монет могут быть съемными или статичными. Съемные ячейки удобно вынимать, не снимая весь ящик.

Держатели для купюр

Металлические держатели считаются наиболее надежными и долговечными.

Пластиковые держатели легкие, они уменьшают общий вес конструкции и стоимость модели, но менее надежные.

Металлические держатели долговечны

Комфорт в мелочах

Удобство эксплуатации складывается не только из основных, но и дополнительных функций. Какие дополнительные возможности могут быть у скромного денежного ящика?

Быстрая инкассация

Для кассовых узлов в крупных магазинах или супермаркетах важна возможность быстро провести инкассацию наличных средств. Поэтому в крупных магазинах удобно использовать ящики со съемной кассетой для денег.

Хранение документов

В кассовом ящике можно хранить накладные, чеки, квитанции и другие документы. Как правило, место для хранения документов находится под денежным отделением. Например, в модели Cashlux CD-4201 можно хранить документы формата А5.

Форм-фактор

Скругленные углы выдвижного ящика считаются более безопасными и удобными, чем прямоугольные.

Для автономных моделей важным элементом конструкции являются ножки-фиксаторы. Они не позволяют оборудованию сдвигаться во время работы кассира.

Ценовой вопрос

Стоимость оборудования зависит от его конструктива, вида, размера, типа замка. Цена в магазине «Формула торговли» начинается от 1 270 р. за автономную модель «Микро» до 4 650 р. за ящик Cashlux CD-4201, который совместим с техникой «Штрих» и «Элвис».

Ящик хорошего качества можно купить по цене 2 500–3 000 р.

Денежный ящик удачно дополняет мобильные системы автоматизации торговли

На что смотрим, или Критерии выбора денежного ящика

Подведем итоги. На что нужно обратить внимание, если вы задумали купить удобный и надежный денежный ящик?

Габаритные размеры. Чем больше объем денежных операций, тем внушительнее должен быть размер модели. Миниатюрное оборудование подходит для небольших торговых точек.

Горизонтальное выдвижение или вертикально открывающаяся крышка. Самые популярные – горизонтальные ящики. Вертикальные удобны там, где постоянно проводят большие объемы операций с наличными.

Материал, из которого изготовлена модель и комплектующие. Металл – надежнее всего.

Если нужен подключаемый ящик, придется выяснить совместимость с моделями ККМ.

Механические модели должны иметь ножки-фиксаторы, чтобы не двигаться по прилавку во время расчета с покупателями.

Тип замка зависит от вида ящика.

Возможность резервного открытия. Особенно нужна в магазинах, где часто меняется персонал.

Количество и размеры ячеек под купюры.

Возможность перестановки перегородок и снятие ящика с монетами. Эти функции упрощают эксплуатацию оборудования.

Материал держателей для купюр. Лучше выбирать металлические, они надежнее.

Возможность быстрой инкассации для больших магазинов.

Если есть возможность самостоятельной проверки при покупке, то обязательно воспользуйтесь ею. Посмотрите, как открывается и закрывается ящик, насколько легко выезжает денежное отделение, как срабатывает замок.

Если покупаете ящик удаленно, попросите менеджера сообщить размеры каждой ячейки под купюры и прислать видео, как открывается и закрывается модель.

Простое оборудование тоже требует внимательного подхода к его выбору. Зато хороший денежный ящик избавит вас от лишних хлопот и станет надежным помощником в расчетах с покупателями.

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