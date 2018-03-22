|Храните деньги в денежных ящиках
|22.03.2018 20:35
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Вопрос о покупке денежного ящика, на первый взгляд, кажется совсем несложным. Но оказывается, они могут серьезно различаться по целому набору критериев. Что важно учитывать при покупке и как выбрать нужную модель оборудования?
Денежный ящик с механическим запором
Что такое денежный ящик
Несколько десятилетий назад это оборудование по умолчанию входило в конструкцию кассы. Эволюция контрольно-кассовой техники (ККМ), которая сделала кассовые узлы мобильнее, легче и компактнее, вытеснила денежные ящики в отдельную категорию оборудования.
Применение оборудования не требует никаких дополнительных нормативных документов и разрешений. Чаще только они используются для расчета с покупателями на кассовом узле или за прилавком.
Обычно модели изготавливают из металла и пластика. Оборудование имеет систему хранения в виде ячеек разного размера. В некоторых моделях есть мобильные перегородки, которые можно свободно перемещать. Такая система позволяет организовать внутреннее пространство ящика в соответствии с текущими требованиями. Например, сделать одно отделение для купюр больше или объединить несколько ячеек в одну.
В денежном ящике есть отделения для купюр и монет
Два основных типа денежных ящиков
Все многообразие денежных ящиков делится на два основных вида по типу их взаимодействия с кассовым узлом. Модель может быть автономной или подключаемой к кассовому узлу. Первый тип используется отдельно от кассового аппарата – его устанавливают на стол или прилавок. Автономные ящики часто используют для мобильной торговли в составе компактных, переносных кассовых узлов. Этот тип оборудования подходит и для прилавочной торговли. Ими можно укомплектовать мобильный терминал или включить в состав мобильного автоматизированного комплекса на основе планшетного компьютера или смартфона.
Подключаемый денежный ящик предназначен для комплектации POS-системы. Он работает в составе кассового узла. Этот тип оборудования подходит к определенным ККМ. Поэтому при покупке следует уточнять – с каким типом кассовой техники их можно использовать.
Распайка проводов отличается друг от друга, следовательно они имеют разную совместимость. Подключаемые модели, представленные в магазине «Формула торговли», совмещаются с ККМ производства «АТОЛ» и «Штрих».
Устройство замка
Денежный ящик – не сейф, но безопасность начального уровня он должен обеспечивать. Поэтому у миниатюрных хранилищ наличных обязательно есть замки, которые подразделяются на три основных типа:
В некоторых моделях предусмотрена возможность резервного открытия. Весьма полезная функция на случай неисправности замка или при потере ключа.
Денежный ящик может быть частью автоматизированной POS-системы
Форма и содержание денежных ящиков
Размеры оборудования различные. Есть компактные модели для мобильной торговли. Например, модель «Микро» имеет ширину 29 см, глубину – 34, высоту – 8 см. Естественно, что и денег в него поместится немного. У оборудования для работы с большими объемами наличности более внушительные размеры.
Оборудование различается по типу открывания. В большинстве моделей выдвигаются горизонтально, но есть ящики с крышкой, они открываются вертикально.
Внутри размещаются слоты для денег с купюродержателями.
Лотки в ящике могут быть статичными или съемными, съемные проще опустошать
Ячейки для купюр и монет
В денежных ящиках размещаются от 3 до 5 лотков для купюр. Ячейки могут быть статичными, мобильными, съемными.
При выборе оборудования важно знать размеры ячеек для купюр. Российские купюры имеют разные размеры. Самые большие – банкноты достоинством в 1 000 и 5 000 р., их размер 157 х 69 мм. Количество лотков для монет может достигать 8 штук. Ячейки для монет могут быть съемными или статичными. Съемные ячейки удобно вынимать, не снимая весь ящик.
Держатели для купюр
Металлические держатели долговечны
Комфорт в мелочах
Удобство эксплуатации складывается не только из основных, но и дополнительных функций. Какие дополнительные возможности могут быть у скромного денежного ящика?
Быстрая инкассация
Для кассовых узлов в крупных магазинах или супермаркетах важна возможность быстро провести инкассацию наличных средств. Поэтому в крупных магазинах удобно использовать ящики со съемной кассетой для денег.
Хранение документов
В кассовом ящике можно хранить накладные, чеки, квитанции и другие документы. Как правило, место для хранения документов находится под денежным отделением. Например, в модели Cashlux CD-4201 можно хранить документы формата А5.
Форм-фактор
Скругленные углы выдвижного ящика считаются более безопасными и удобными, чем прямоугольные.
Для автономных моделей важным элементом конструкции являются ножки-фиксаторы. Они не позволяют оборудованию сдвигаться во время работы кассира.
Ценовой вопрос
Стоимость оборудования зависит от его конструктива, вида, размера, типа замка. Цена в магазине «Формула торговли» начинается от 1 270 р. за автономную модель «Микро» до 4 650 р. за ящик Cashlux CD-4201, который совместим с техникой «Штрих» и «Элвис».
Ящик хорошего качества можно купить по цене 2 500–3 000 р.
Денежный ящик удачно дополняет мобильные системы автоматизации торговли
На что смотрим, или Критерии выбора денежного ящика
Подведем итоги. На что нужно обратить внимание, если вы задумали купить удобный и надежный денежный ящик?
Если есть возможность самостоятельной проверки при покупке, то обязательно воспользуйтесь ею. Посмотрите, как открывается и закрывается ящик, насколько легко выезжает денежное отделение, как срабатывает замок.
Если покупаете ящик удаленно, попросите менеджера сообщить размеры каждой ячейки под купюры и прислать видео, как открывается и закрывается модель.
Простое оборудование тоже требует внимательного подхода к его выбору. Зато хороший денежный ящик избавит вас от лишних хлопот и станет надежным помощником в расчетах с покупателями.