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Парубий сообщил, что в Раду не буду пускать нардепов, отказавшихся сдать оружие
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22.03.2018 20:37
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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что за Парубий:
Уверен, что за день-два-три адаптируются все Фото: rada.gov.ua
"Охрана будет не пускать, она не может поймать или арестовать, она
может не впустить человека, который отказывается через сканер
провести свои личные вещи", – отметил Парубий. По его словам,
сегодня только начал действовать закон, который предполагает
проверку всех нардепов с помощью рамки металлоискателя, а их личные
вещи – при помощи сканера."У нас было два-три инцидента, но я
уверен, что за день-два-три адаптируются все", – добавил
спикер. Планируется закупка сканеров и другого оборудования
для усиления безопасности здания украинского парламента, сообщил
Парубий.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
направил в Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть
парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности
Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что
Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19
марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который
предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать
только через рамки.Верховная Рада приняла в целом
соответствующий законопроект 20 марта.21 марта президент Украины
Петр Порошенко подписал закон.
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