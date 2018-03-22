Луценко подписал и объявил нардепу подозрение в присутствии ее адвоката.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу Надежды Савченко, вероятно, состоится в пятницу, 23 марта, информирует svodka.net.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Суд, скорее только, завтра. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката», — написал он.

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Впоследствии представитель ГПУ уточнил в эфире телеканала «112 Украина», что рассматривать вопрос будет Шевченковский суд Киева.

«Для нее будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. С ней сейчас проводят допрос как с подозреваемой в присутствии адвокатов, и сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал Лысенко, добавив, что Савченко будет ночевать в помещении СБУ.

Позже Сарган сообщила, что дата судебного заседания пока неизвестна.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за привлечение к уголовной ответственности, арест и снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, сговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

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