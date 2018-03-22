Еще есть восемь пострадавших, информируют общественность представители экстренных служб региона. Это ДТП произошло на 673-м км трассы "Дон". Здесь между собой столкнулись грузовик и автобус, который следовал из Армении.



Известно, что в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, Воронежская область, погибли два человека. Еще восемь травмированы, сообщили представители экстренных служб. Эти люди доставлены в больницы на обследование. Всего в транспортном средстве находились 50 человек, в том числе два водителя.

Изначально в СМИ было сообщение о десяти пострадавших.

О происшествии было сказано следующее: - "на 673-м км трассы М-4 "Дон" лоб в лоб столкнулись автобус, следовавший из Еревана, и грузовик. Погибли водитель автобуса и водитель грузовика".

Представители экстренных служб обратили внимание общественности на тот момент, что все пострадавшие – это граждане Армении.

В СМИ по этому поду представлена следующая информация: - "в автобусе, следовавшем из Еревана в Москву, по предварительной информации, находились граждане Армении, детей между них не было. Восемь из них доставлены в больницу".

Случившееся прокомментировал главный врач Павловской районной больницы Александр Королюк. Он обратил внимание общественности на тот момент, что из восьми доставленных в медучреждение пострадавших двое - женщины. Королюк сообщил, что "из всех пациентов двое в крайне тяжелом состоянии, еще шесть в тяжелом и состоянии средней тяжести".

Главный врач сообщил, что всем пострадавшим оказали помощь. Тяжесть и характер травм уточняется.

В ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили сам факт о ДТП на трассе "Дон". Однако, здесь не уточнили подробностей случившегося.

Также последствия ДТП прокомментировали в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, сообщив о том, что что пассажиров автобуса, не пострадавших в ДТП, отправили в пункт временного размещения. Здесь им предоставили горячий чай.



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