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Цимбалюк: Украина теряет контроль над людьми, которые вернулись с фронта и стали не востребованы в мирной жизни
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22.03.2018 20:45
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Людям, которые вернулись из зоны боевых действий, нужно давать поле
для деятельности, отметил прежний глава Львовской и Тернопольской
облгосадминистраций Михаил Цимбалюк в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Цимбалюк о ветеранах: Они умеют воевать, у
них обостренное чувство справедливости, и они очень болезненно
реагируют на некоторые вещи Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
"Я хотел бы начать с того, что государство теряет контроль над теми
людьми, которые вернулись с фронта, которые имеют военный опыт и
которые не востребованы в мирной жизни. В государствах, которые
участвовали в таких конфликтах, войнах (взять, например, США,
которые не воюют, но их армия принимает участие во многих
конфликтах), существует система реабилитации таких людей", –
сказал Цимбалюк. По его словам, людям, вернувшимся с войны,
нужно давать поле для деятельности."Они умеют воевать, у них
обостренное чувство справедливости, и они очень болезненно
реагируют на некоторые вещи. Государство в первую очередь должно их
реабилитировать социально, а затем через центры социализации должно
их устроить. Куда? В правоохранительные органы. А если туда не
попали, они идут в общественные или вот такие вооруженные
формирования. А это уже опасно", – заявил он.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире
программы "БАЦМАН" в феврале сообщал, что в Украине около 500 тыс.
мужчин прошли войну и 80% у из них есть признаки
посттравматического синдрома.Он также заявлял об "очень
печальной статистике" самоубийств между тех, кто длительное время
находится в районе боевых действий. "В среднем в неделю
два–три человека", – отметил военный прокурор.В Генштабе
ВСУ заявили, что слова Матиоса не соответствуют
действительности. "Заявления чиновников, которые не работают
непосредственно с личным составом, – это пиар и
манипуляция", – считает представитель Минобороны Олег
Грунтсковский. По его словам, количество самоубийств остается
на уровне прошлого года и не имеет тенденции к росту.По данным
военной прокуратуры, на начало июня 2017 года
было зарегистрировано около 500 случаев самоубийств из числа
бывших участников АТО.
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