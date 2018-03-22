Людям, которые вернулись из зоны боевых действий, нужно давать поле для деятельности, отметил прежний глава Львовской и Тернопольской облгосадминистраций Михаил Цимбалюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цимбалюк о ветеранах: Они умеют воевать, у них обостренное чувство справедливости, и они очень болезненно реагируют на некоторые вещи Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я хотел бы начать с того, что государство теряет контроль над теми людьми, которые вернулись с фронта, которые имеют военный опыт и которые не востребованы в мирной жизни. В государствах, которые участвовали в таких конфликтах, войнах (взять, например, США, которые не воюют, но их армия принимает участие во многих конфликтах), существует система реабилитации таких людей", – сказал Цимбалюк. По его словам, людям, вернувшимся с войны, нужно давать поле для деятельности."Они умеют воевать, у них обостренное чувство справедливости, и они очень болезненно реагируют на некоторые вещи. Государство в первую очередь должно их реабилитировать социально, а затем через центры социализации должно их устроить. Куда? В правоохранительные органы. А если туда не попали, они идут в общественные или вот такие вооруженные формирования. А это уже опасно", – заявил он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире программы "БАЦМАН" в феврале сообщал, что в Украине около 500 тыс. мужчин прошли войну и 80% у из них есть признаки посттравматического синдрома.Он также заявлял об "очень печальной статистике" самоубийств между тех, кто длительное время находится в районе боевых действий. "В среднем в неделю два–три человека", – отметил военный прокурор.В Генштабе ВСУ заявили, что слова Матиоса не соответствуют действительности. "Заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, – это пиар и манипуляция", – считает представитель Минобороны Олег Грунтсковский. По его словам, количество самоубийств остается на уровне прошлого года и не имеет тенденции к росту.По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 года было зарегистрировано около 500 случаев самоубийств из числа бывших участников АТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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