Представители пресс-службы МЧС по Татарстану проинформировали общественность о том, что в результате ДТП, которое произошло на трассе М7, Москва-Уфа, скончались 2 человека. В числе госпитализированных еще 5 человек.

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