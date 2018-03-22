|Си Цзиньпин: в планах Китая придерживается мирного пути развития
|22.03.2018 20:50
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В Пекине свершилось следующее мероприятие: церемония закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.Интересной была речь председателя КНР Си Цзиньпин. Выступая на церемонии, китайский руководитель заявил, что развитие страны никак не угрожает другим государствам. Китай – это не любитель экспансии и гегемонии.
Си Цзиньпин заявил следующее: - "Китай никогда не станет стремиться к гегемонии или экспансии, только тот, кто привык угрожать другим, рассматривает всех в качестве угрозы".
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