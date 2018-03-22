|С помощью стволовых клеток удалось восстановить зрение
|22.03.2018 20:54
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В Лондоне с помощью стволовых клеток восстановили зрение двум пожилым пациентам.
Пациенты имели дегенерацию желтого пятна. Это связано с возрастом состояния сетчатки, информирует svodka.net.
Эта болезнь включает разрушение слоя клеток с светочувствительными колбочками и палочками, которые образуют сетчатку глаза. Эта слепое пятно увеличивается и мешает зрению. Впоследствии оно провоцирует слепоту.
«За несколько месяцев до операции зрение было ужасным. Я не мог ничего увидеть правым глазом. Это замечательно, что сделала команда. Мне вернули зрение», — говорит один из участников эксперимента, 86-летний Дуглас Уотерс.
Через год после процедуры зрение не ухудшилось. Хотя некоторые трансплантированные клетки глаз отторгнул, на зрение это не повлияло.
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Методику разработали британские ученые из университетского колледжа Лондона и из Национального института исследований в области здравоохранения. Процедуру делают под местной анестезией. Она длится 45 мин. Из одной эмбриональной стволовой клетки получают участок 6 мм со 100 тыс. пигментных клеток сетчатки.
Терапия станет общедоступной в Великобритании и других странах в течение следующих пяти лет.