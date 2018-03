Принц Великобритании Гарри вместе с будущей женой, актрисой Меган Маркл разослали пригласительные на церемонию бракосочетания 600 гостям, также были отправлены 200 пригласительных на вечеринку в Frogmore House, которая пройдет вечером после мероприятия. Об этом сообщил Кенсингтонский дворец, опубликовав соответствующее фото на странице в Twitter. Кроме того, в четверг, 22 марта, стало известно, что официальные приглашения на службу 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзоре отправили людям из списка, составленного ранее. В их числе члены королевской семьи, родители Меган, а также друзья пары. Бумажные приглашения изготовила фирма Barnard&Westwood, с 1985 года владеющая королевским ордером на печать для потребностей Ее Величества. Для них использовали американские чернила черного и золотого цвета, английскую бумагу. Их напечатали, после чего отполировали и позолотили по краю. "Свадьба принца Гарри и г-жи Меган Маркл станет поистине особенным событием, и мы взволнованны возможностью создать специальные приглашения для их гостей", - заявил управляющий директор фирмы Остин Копли. Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г. Lottie Small, who recently completed her apprenticeship, printed all of the invitations in a process known as die stamping, on a machine from the 1930s that she affectionately nicknamed Maude. pic.twitter.com/kWs2RFx7nN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г. The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 марта 2018 г. Как сообщал svodka.net.uа ранее, Меган Маркл и принц Гарри выбрали кондитера для приготовления своего свадебного торта. Королевский десерт для самой ожидаемой свадьбы года изготовит кондитер Клэр Птэк. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



