Переаттестация сотрудников правоохранительных органов для работы в Нацполиции Украины проходила не на высоком уровне, заявил экс-глава Тернопольской и Львовской облгосадминистраций Михаил Цимбалюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Цимбалюк: Уровень раскрытия преступлений (не говоря уже о предупреждении) зашкаливает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Проблема очень глубокая. У гражданского общества были высокие ожидания от новой полиции, и мы помним, какой был уровень доверия – почти 50%. Но первый этап реформы не удался. Недавно мы слышали руководителя Волынской полиции, который заявил, что за последний год почти половина сотрудников патрульной полиции уволилась. Почему они уволились? Пришли люди, их обучали три месяца… Это вообще ужасно! Через три месяца человеку давали оружие, и он от имени государства должен был наводить порядок на улице. Эти люди не поняли, куда они попали. Период селфи уже закончился. Этих молодых парней и девушек власть отправляла на верную смерть. Уровень преступности на улицах растет, количество незарегистрированного оружия на руках растет, а эти молодые ребята начали ощущать, как это все непросто", - сказал Цимбалюк.Кроме того, по его словам, в полицию начали принимать на работу людей из старой милиции, которые "не всегда были идеальными" на прошлой службе."К сожалению, переаттестация проходила не на высоком уровне. Мы видели, кто входил в те аттестационные комиссии: как правило, это представители общественности, которые были далеки от профессионализма. Поэтому мы увидели, что реформа пошла не в ту сторону. А тех профессионалов, которых нужно было оставить, или унизили, и они сами ушли, или сказали: "Едьте в АТО – и мы вас оставим". Они поехали, вернулись, а им говорят: "Нет, мы вас не оставим, потому что вы были в предыдущей системе", - рассказал он.Цимбалюк подчеркнул, что это – большая проблема."Уровень раскрытия преступлений (не говоря уже о предупреждении) зашкаливает. Это коснется каждого, не только тех, кто сегодня якобы является властью… Уровень преступности сегодня настолько велик, и власть не контролирует эти процессы. Почему такой недобор? Эти ребята не выдержали, потому что они ожидали лучшего. Но уровень зарплат – 10 тыс. грн – для Западной Украины не маленький. Учителя, врачи работают за меньшие деньги. А эти ребята ощутили, что они реально идут на верную смерть. Иногда", – заявил он.В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.В марте 2016 года в прокуратуре сообщали, что показатели раскрываемости преступлений в Украине падают из-за затянувшегося реформирования правоохранительных органов. Через два месяца тогдашняя глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о росте количества грабежей и краж в Украине на 20–25%.В августе 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что преступность в Украине выросла на 30–40%.За 11 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировали более 500 тыс. правонарушений, заявлял глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в декабре прошлого года. 27 января 2018 года Аваков сказал, что количество зарегистрированных преступлений сократилось на 14%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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