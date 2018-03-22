Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого «министерства информации и связи ДНР»

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что киевлянин с 2015 года за деньги систематически размещал на страницах соцсетей призывы к захвату государственной власти и поддержке военной агрессии против Украины. Он привлек еще нескольких людей к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов «ДНР», информирует svodka.net.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника спецслужащие изъяли переписку с куратором, в котором содержались конкретные задачи и информация относительно перечисления денег за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

Во время проведения следственных действий преступник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание от куратора «ДНР», получая за это денежное вознаграждение.

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