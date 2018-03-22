В США произошло следующее ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber: беспилотник сбил пешехода насмерть. Обратим внимание, что в компании заявили о приостановке испытаний беспилотных авто в Торонто, Темпе, Питтсбурге и Сан-Франциско.



Речь идет о беспилотном автомобиле компании Uber, который насмерть сбил женщину. ДТП произошло в штате Аризона.

Этот случай случился в городе Темпе. Это первый известный случай гибели пешехода в ходе аварии с участием беспилотного автомобиля.

На момент ДТП в салоне транспортного средства находился водитель. Однако, автомобиль работал в автономном режиме.

Случившееся прокомментировали представители компании Uber. Здесь уже заявили, что планируют приостановить испытания беспилотных авто в Темпе, Торонто, Питтсбурге и Сан-Франциско. Также компания готова сотрудничать с властями на предмет этого инцидента.

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