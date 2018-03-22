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В Подмосковье в результате ДТП погиб сотрудник ГИБДД
22.03.2018 21:05

На Минском шоссе, Подмосковье, сотрудник ГИБДД погиб в результате дорожной аварии.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, сообщив о том, что "в районе 51-го км на Минском шоссе водитель иномарки BMW совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоявшей на обочине". 
Кстати, водитель транспортного средства - сотрудник автоинспекции. Он управлял личным автомобилем в нерабочее время. По факту случившегося полиция занята проверкой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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