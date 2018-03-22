22 марта Генпрокуратура Украины опубликовала видеодоказательства того, что нардеп вместе с арестованным ранее переговорщиком Владимиром Рубаном планировали свергнуть власть в Украине. При этом Савченко хотела устроить несколько кровопролитных терактов, которые бы унесли жизни 400 тысяч человек. Впрочем, на этом бы дело не закончилось.

Каким Савченко видела госпереворот в Украине?

По замыслу нардепа, устроить теракты ей должны были помочь офицеры восьмого полка спецназначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, но летом 2017 года находились в АТО. Именно тогда Савченко предложила им поучаствовать в перевороте и помочь ей свергнуть власть.

Как рассказали позже в ГПУ, сначала офицеры решили, что нардеп просто бредит и не стали никому сообщать о ее «предложении». Впрочем, Надежда якобы не унималась и в ноябре 2017 года послала к офицерам своего соратника Рубана.

Тот снова начал склонять их к теракту, после чего офицеры обратились к командованию. Тогда было решено использовать их в качестве агентов под прикрытием.

Удар сразу по нескольким целям

Как рассказал один из офицеров, Рубан дал им $8,5 тысяч на приобретение грузовика, которым должны были перевозить оружие из оккупированной Донетчины в Киев.

«На следующий день, 20.11.2017, я передал автобус Рубану в городе Бахмут. Они с Савченко проехали на этом автобусе до КПВВ «Майорское». Непосредственно перед отъездом Савченко сказала мне, что на обратном пути они повезут минометы», — цитировал позже слова одного из участников генпрокурор Юрий Луценко.

Савченко и ее соратники должны были обстрелять из минометов Верховную Раду, обрушив стеклянный купол. А группа , которая бы находилась близко, добила бы оставшихся в живых из автоматов и забросала бы гранатами.

При этом не забыли и о президенте Порошенко. Рубан предлагал атаковать кортеж президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки «Топаз», которая пробивает легкую броню любого автомобиля.

Что должно было быть после

Что должно было начаться после этого? Довольно сложно понять из путанных заявлений Савченко, но похоже, что в случае успеха она рассчитывала получить полную поддержку общества и оставшихся без главнокомандующего военных, которые бы объединились вокруг нее, Рубана и еще нескольких близких соратников.

Впрочем, судя по видео, был еще один вариант — Савченко заявляла, что хотела бы сама стать жертвой своего же теракта в Верховной Раде. Потому что «герои должны быть мертвыми». А после этого ее место могла бы занять ее сестра Вера.

Конечно же все это звучит как сюжет низкопробного боевика, но разве кто-то мог представить, что меньше чем через два года после возвращения, Савченко будут обвинять в госизмене?

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