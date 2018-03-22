Еще у одного полицейского, который расследовал случай в отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, медики обнаружили незначительные признаки отравления. Полиция расследует отравление Скрипаля и его дочери Фото: ЕРА У сотрудника полиции незначительные симптомы отравления, такие как раздражение кожи. Он проходит лечение в амбулаторных условиях больницы Солсбери, где в критическом состоянии находятся Скрипаль и его дочь. Издание пишет, что пока неясно, каким образом пострадал полицейский, вполне, что он вступил в контакт с вторично зараженным объектом."Второй офицер имеет потенциальные признаки отравления, но они очень незначительные, совсем не в таких масштабах, как у офицера Ника Бейли (полицейский, который первым попал в больницу после инцидента. – ) и Скрипалей", – сообщил собеседник The Telegraph. 4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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