Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины.

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Силы и средства украинской ПВО привели в боевую готовность после провокации авиации России в районе Черного моря. Об этом в четверг сообщает Командование воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

В командовании сообщили, что 22 марта во второй раз за месяц зафиксированы «провокационные действия со стороны воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного и южного воздушной границы Украины».

«Обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора, все необходимые силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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