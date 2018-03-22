|Путин уже набрал в Москве 70,88%
|22.03.2018 21:13
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Согласно итогам обработки 100% протоколов.Представители Мосгоризбиркома сегодня утром обработали 100% протоколов голосования на выборах президента в Москве.
Исходя из полученных результатов, Владимир Путин лидирует. Он набрал 70,88% голосов.На втором месте Павел Грудинин. У него 12,47%. Обладатель третьего места - Владимир Жириновский с 4,7%.У Ксении Собчак 4,08%, у Григория Явлинского - 3,17%, у Бориса Титова - 1,56%, у Сергея Бабурина - 0,96%, у Максима Сурайкина - 0,72%.Обнародовано мнение председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. /Он считает, что результат Путина улучшен в полтора раза если сравнивать с прошлыми выборами. напомним, что в 2012 году у него было 46,95%.
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