«Дауд, который возглавил юридическую команду президента прошлым летом, рассматривал вопрос об уходе несколько раз в последние месяцы и в конечном итоге пришел к выводу, что Трамп все больше игнорирует его советы», — пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Под руководством Дауда адвокаты Трампа посоветовали ему сотрудничать со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует вмешательство России в выборы и возможные связи с окружением Трампа, а также препятствовал ли президент расследованию.

«Вместо этого в последние дни президент начал публично нападать на Мюллера, что, как представляется, связано с обеспокоенностью президента тем, что расследование более непосредственно сказывается на нем. Он также в частном порядке настаивал на том, что он должен присутствовать на собеседовании в канцелярии специального адвоката, хотя Дауд считал, что это плохая идея», — говорится в материале.

Отмечается, что Трамп удовлетворен отставкой Дауда, поскольку он разочаровался в нем, особенно когда Дауд призвал Министерство юстиции прекратить расследование по делу специального прокурора. Сначала он сказал, что выступает от имени президента, но затем дал заднюю.

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