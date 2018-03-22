В Киевской области мужчина убил свою жену ножом, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены.

«Трагедия произошла вчера в селе Мотовиловка Фастовского района. После очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому. Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-ризаного ранения женщина сразу умерла», — проинформировали в пресс-службе, информирует svodka.net.

Поняв, что натворил, мужчина написал прощальную записку и решил покончить с собой, порезав вены. При этом он вызвал «скорую», которая спасла его от смерти.

Полиция задержала злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч.1 чт. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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Отмечено, что у супругов остался 16-летний сын.

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