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Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток
22.03.2018 21:19
Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток
Депутаты одобрили соответствующую петицию
Городской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.
Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Городской совет принял поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!". Мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции", - говорится в сообщении.

Как известно, транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и больших автобусов.

Напомним, сегодня депутаты Львовского городского совета достигли компромисса и утвердили 9 памятных дат, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный.

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