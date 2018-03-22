|Городской совет Львова поддержал петицию об отказе от маршруток
|22.03.2018 21:19
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Депутаты одобрили соответствующую петициюГородской совет Львова поддержал электронную петицию об отказе от маршруток, реализуемую в течение пяти лет.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
"Городской совет принял поддержать электронную петицию "Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы!". Мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции", - говорится в сообщении.
Как известно, транспортная комиссия депутатов Львовского горсовета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и больших автобусов.
Напомним, сегодня депутаты Львовского городского совета достигли компромисса и утвердили 9 памятных дат, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный.
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