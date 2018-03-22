Представители полиции сообщили, что задержали троих человек в связи с этим инцидентом. Полиция города Брумфилд, штат Колорадо, обезвредила самодельное взрывное устройство. Оно находилось внутри автомобиля, который был припаркован на стоянке рядом с торговым центром компании Walmart.



К этому времени правоохранительные органы задержали трех человек.

Несколько слов о взрывном устройстве. Его представители полиции обнаружили во время осмотра автомобиля. Это транспортное средство числилось угнанным в городе Торнтон, штат Колорадо.

Чтобы ликвидировать угрозу взрыва, нужно было вмешательство специального полицейского подразделения. Его представители извлекли бомбу, используя робота.

Представители полиции сообщили о том, что в числе задержанных подозреваемых двое мужчин и женщина.

Кстати, расследование в связи с обнаружением взрывного устройства до сих пор продолжается.

Текст: Т. Сокот Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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