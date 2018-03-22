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Россияне путем голосования выбрали названия новых вооружений
22.03.2018 21:25
Названия для нового оружия, которое президент РФ Владимир Путин продемонстрировал в послании Федеральному собранию 1 марта, граждане РФ выбирали путем голосования в интернете. В РФ определили названия для нового оружия Скриншот: Life / YouTube В российском министерстве обороны считают эти названия удачными, так как они подчеркивают сферу применения и особенности каждого вооружения.1 марта в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил новые виды российского вооружения, показав кадры ракетных ипытаний.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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