Характер ДТП в Новокузнецке следующий: пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта. В результате случившегося погиб мужчина 1958 года рождения. Представители пресс-службы администрации города проинформировали общественность о том, что один человек пострадал в результате того, что автобус врезался в остановку в Новокузнецовске. Степень тяжести состояния пострадавшего уточняется. Его госпитализировали.



Предварительные данные таковы, что водитель автобуса не справился с управлением. Причина - гололед.В пресс-службе об этой аварии сообщили следующее: - "водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезвым. Его профессиональный стаж составляет 12 лет".

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