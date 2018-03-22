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Инцидент в Японии: пассажирский паром налетел на 8-тонный маяк
22.03.2018 21:37

В Японии у побережья острова Хонсю произошел следующий инцидент: пассажирский паром "Фукуока-2" столкнулся с 8-тонным 10-метровым плавучим маяком. 

Это ЧП случилось на выходе из японского порта Акаси. 
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Однако, в ходе случившегося, паром потерял возможность продолжать движение. Дело в том, что на винт судна намоталась цепь, которая и фиксировала этот плавучий маяк.Власти приняли решение эвакуировать 09 пассажиров и членов команды.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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