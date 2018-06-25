Заявление главы Белого дома раскритиковали правозащитники и адвокаты по правам мигрантов

Трамп сравнил нелегальных мигрантов из "захватчиками, которые пытаются ворваться в страну".

Заявление главы Белого дома раскритиковали правозащитники и адвокаты по правам мигрантов - они утверждают, что это нарушает положения о судопроизводстве Конституции США, применяется как к гражданам Соединенных Штатов, так и к лицам, которые не имеют американского гражданства.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то прибывает мы должны немедленно, без судов или судебных процессов, вернуть их туда, откуда они приехали", - написал Трамп в Twitter, сообщает Reuters .

Ранее, Дональд Трамп подписал приказ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в США.

Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев с ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.