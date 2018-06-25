|Трамп сравнил нелегальных мигрантов из "захватчиками страны"
|25.06.2018 08:15
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Заявление главы Белого дома раскритиковали правозащитники и адвокаты по правам мигрантовПрезидент США Дональд Трамп заявил, что людей, которые прибыли в Соединенные Штаты нелегально, нужно немедленно депортировать в страны, откуда они приехали, без какого-либо судебного процесса.
Фото: abcnews.com
Трамп сравнил нелегальных мигрантов из "захватчиками, которые пытаются ворваться в страну".
Заявление главы Белого дома раскритиковали правозащитники и адвокаты по правам мигрантов - они утверждают, что это нарушает положения о судопроизводстве Конституции США, применяется как к гражданам Соединенных Штатов, так и к лицам, которые не имеют американского гражданства.
"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то прибывает мы должны немедленно, без судов или судебных процессов, вернуть их туда, откуда они приехали", - написал Трамп в Twitter, сообщает Reuters .
Ранее, Дональд Трамп подписал приказ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в США.
Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев с ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.
Как сообщалось, правительство США вернуло 522 детей мигрантов их родителям.