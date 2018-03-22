Представители МВД отчитались, что обеспечили правопорядок на выборах президента. Обратим внимание, что серьезных нарушений не допущено. На протяжении прошедших суток в стране зафиксировали снижение числа совершенных преступлений, не было много ДТП, административные правонарушения тоже не были настолько актуальны.

В общем, в ведомстве отметили, что 18 марта с целью обеспечения правопорядка на избирательных участках задействовали приблизительно 275 тысяч сотрудников ОВД. Существенную помощь оказали десятки тысяч сотрудников Росгвардии. Активно работали работники частных охранных организаций. Не обошлось и без помощи представителей народных дружин и общественных формирований.Напомним, что еще за несколько недель до выборов МВД обещало «жестко пресекать» несанкционированные акции, а также иные возможные нарушения.Последние данные ЦИК таковы: после обработки 99,75% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набрал 76,67%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир мир что тысяч сотрудников мвд общественных Теги: в мире