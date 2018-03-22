Группа биологов швейцарского Университета Базеля провели тестирование 4,5 тысячи белков, чтобы изучить из воздействие на больные и здоровые ткани человеческой печени, во время чего нашли новый белок, который борется с раковыми клетками печени, увеличивая шансы на выздоровление. Об этом пишет Громадське , ссылаясь на информацию об исследованиях на сайте Университета Базеля.

Отмечается, что белок получил название LHPP. Благодаря исследованию, удалось выяснить, что в присутствии LHPP, образование новых опухолей приостанавливалось, а функция печени возвращалась в норму.

"Поразительно, что LHPP присутствует в здоровых тканях и полностью отсутствует в зараженных. Кроме экспериментов на мышах, мы наблюдали за пациентами с раком печени. В них также снижалось количество LHPP", - отметил биолог Сравант Хиндупур.

Ученый также подчеркнул, что от количества белка LHPP может зависеть степень тяжести болезни. Соответственно, врачи смогут быстрее выявлять рак печени у пациентов и уменьшать размер, а также количество опухолей на раннем этапе их развития.

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