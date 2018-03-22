«Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса «Мисс Россия», который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», — сообщил Давлетгильдеев в своем Facebook.

Он отмечает, что тогда был «совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее».

«Да и вообще почему-то в период до камин-аута казалось, что это я сам виноват, что чья-то рука лезет в мои штаны, да и вообще нужно непременно ото всех скрыть хотя бы намек на собственную гомосексуальность. Даже если этот намек был чужим харрасментом. В переполненном ли вагоне метро, в здании ли парламента», — пишет журналист.

Этот скандал — «ерунда по сравнению с тем, что бывало в ЛДПР», заявляет Давлетгильдеев.

«И эта шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал — очень близка к реальности», — считает он.

«Может быть как-то выступим со своими историями тоже? Ведь десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», — добавил журналист.

Cын лидера ЛДПР, депутат Госдумы Игорь Лебедев отказался комментировать обвинения в адрес Жириновского.

«Я этот бред комментировать не буду, извините», — заявил он.

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