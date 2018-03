var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4058; coreola.articleid = 237880; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4058] = 4058; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги



Блоги



Тарас Чорновил

Тимошенко не голосовала за арест Савченко, поскольку встречалась в Израиле с Коломойским { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/chernovol/timoshenko-ne-golosovala-za-arest-savchenko-poskolku-vstrechalas-v-izraile-s-kolomoyskim-237880.html" }, "headline": "Тимошенко не голосовала за арест Савченко, поскольку встречалась в Израиле с Коломойским", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2378/80_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-03-22T21:27:40+02:00", "dateModified": "2018-03-22T21:38:04+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Встреча лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко с бизнесменом Игорем Коломойским в Израиле свидетельствует о том, что "затевается нечто осень серьезное", пишет политолог Тарас Чорновил." , "keywords": "Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Израиль, Тарас Чорновил, Игорь Коломойский, Надежда Савченко, парламент" } Тарас Чорновил Украинский политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов. все материалы автора → Тимошенко не голосовала за арест Савченко, поскольку встречалась в Израиле с Коломойским Сегодня 21.27 | комментариев: А теперь у меня есть одно важное сообщение, которое не имеет права затеряться в шумовых эффектах от Савченко. Это касается некоторых действий Юлии Тимошенко, которые могут иметь серьезные последствия в виде мощных медиаатак и различных провокаций. Но не спрашивайте меня, откуда я добыл эти факты – своих источников не обнародую, но, сам засомневавшись, связался со знакомым журналистом-расследователем в Израиле, а он не только подтвердил сообщение, но только что предоставил дополнительные факты.Так вот. 20 марта Юлия Владимировна Тимошенко еще была в Раде и соответственно зарегистрировалась, чего уже не произошло ни вчера, ни сегодня. Причина в том, что в ночь с 20-го на 21-е она уже вылетела в Израиль в аэропорт Бен-Гурион, где прошла через VIP-зал. Но все же была замечена, когда садилась в лимузин. По тем данным, которые узнал, она прилетела на встречу с беглым олигархом Игорем Коломойским, который впервые предложил ей встречу не в Женеве, а в Израиле.Олигарх именно сюда переносит те переговоры, которые не просто "а поговорить" или устроить информационную атаку, а требуют консолидации ресурсов, участия советников, технологов и так далее. Это оправдано тем, что к себе домой Коломойский никого из чужих не приглашает, а в местах возможных встреч в Женеве проводить мозговые штурмы, совещания и т.п. не слишком безопасно.Там топчутся все спецслужбы, включая наши, которые и зафиксировали в свое время контакты олигарха с Саакашвили и его доверенным лицом, Онищенко и замглавредом пророссийского издания "Страна.ua". Да и поездка Тимошенко в Женеву в прошлый раз была обнаружена быстро. Поэтому встреча в Израиле свидетельствует, что затевается нечто очень серьезное.Теперь к сути. Юлия Владимировна поселилась в отеле Hyatt и уже провела встречу с олигархом, но после нее не улетела в Киев, а осталась, предположительно, для участия в каких-то более широких форматах совещаний. Организацией визита и сопровождением занимался Арон Майберг и компания Medvinski VIP serviсe, которая принадлежит выходцам из Украины братьям Игорю и Александру Медвински.Предполагаю, что после провала Савченко нам следует ждать в ближайшее время новых очень серьезных волнений. Кстати, благодаря этому визиту Тимошенко и за привлечение к ответственности Савченко голосовать не будет (Тимошенко не участвовала в этом голосовании, но появилась в парламенте после него. – ). Источник: Тарас Чорновіл / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



