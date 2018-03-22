В течение ближайшего десятилетия количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер. Об этом говорится в докладе организации Foresight для британского правительства.

Один из авторов доклада, профессор Эдвард Хилл из Британского национального океанографического центра, сказал: «Океан критически важен для будущего нашей экономики. Девять миллиардов человек нуждаются в нем, как в источнике продовольствия. А нам так мало известно о его нынешнем состоянии», информирует svodka.net.

Документ также подчеркивает многообразие угроз, которым подвергается океан: здесь и пестициды в сточных водах, и удобрения с ферм, и промышленные токсины, и отходы фармацевтических производств.

В докладе отмечаются многие проблемы, в том числе выражается обеспокоенность по поводу пластикового мусора, объемы которого в океане и морях, по прогнозам, будут расти в период между 2015 и 2025 годами. Его авторы считают необходимым объединение усилий нескольких ведомств в рамках общей политики освоения и охраны океана.

Эта проблема также актуальна для Украины и Запорожской области. Азовское море находится в очень тяжелом экологическом состоянии: по данным Государственной экологической инспекции, за последнее десятилетие в Азовском море почти вдвое уменьшился объем вылова пиленгаса, в три раза — судака, в четыре — камбалы-калкана.

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Основной причиной в инспекции считают нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов.

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