|В результате массового ДТП на Кутузовском проспекте Москвы погиб один человек
|22.03.2018 21:45
|
В числе травмированных еще пятеро человек.В столичном управлении ГИБДД сообщили о том, что один человек погиб и еще пятеро травмированы результате ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте, Москва.
Случившееся прокомментировали в ведомстве, сообшив о том, что "на 8-м км Кутузовского проспекта произошло столкновение автомобилей Nissan, ВАЗ и Volvo, погиб водитель ВАЗ, пятеро человек получили травмы".
Представители экстренных служб столицы сообщили о том, что в аварии пострадали семь человек. К сожалению, есть один погибший.
О происшествии в СМИ представлена следующая информация: - "в районе дома 60 по Кутузовскому проспекту произошло столкновение трех автомобилей, один из них перевернулся. В результате погиб один человек и еще семь получили травмы".
Обратим внимание, что движение транспорта в районе ЧП перекрыли по трем полосам из четырех в сторону области.
Свою миссию выполнили санитарные вертолеты. Они госпитализировали четверых пострадавших в аварии.
Что касается движения по Кутузовскому проспекту Москвы на аварийном участке, его уже восстановили. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы столичного управления ГИБДД.
В ведомстве по этому поводу сообщили следующее: - "движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено".
Поделитесь статьей с друзьями