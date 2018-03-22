Представители администрации сирийской провинции Африн проинформировали общественность о том, что пообещали турецкой армии настающую партизанскую войну. Она касается всей территории региона. Сопредседатель Афринского исполнительного совета сообщил, что «наши подразделения находятся на всей территории Африна, при любой возможности они будут наносить удары по позициям турецких врагов и их наемников. Мы станем для них постоянным кошмаром».

Обратим внимание, что это заявление последовало после того, как турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал общественность о том, что полностью установлен контроль над Африном. Представители турецкого генштаба сообщили о том. что на протяжении операции с 20 января войска потеряли 46 человек убитыми. В числе раненых 225 человек. При этом им удалось нейтрализовать 3603 бойца курдских вооруженных формирований.

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