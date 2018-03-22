Максимальная санкция за совершение преступлений, предусмотренных статьями, которые перечислены в подозрении нардепу Надежде Савченко, – пожизненное заключение. В ГПУ считают, что нет альтернативы аресту Савченко Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Учитывая наличие установленных рисков препятствования уголовному производству со стороны Савченко, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении которых она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", – говорится в сообщении.Пресс-служба Генпрокуратуры перечислила все статьи, указанные в подозрении, подписанном главой ведомства Юрием Луценко: сговор для совершения действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины);

подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК);

подготовка к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК);

подготовка к террористическому акту (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК);

содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК);

ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК). К лицам, которые подозреваются в совершении таких преступлений, не применяются иные, кроме ареста, меры пресечения, подчеркнули в ГПУ. За совершение преступлений, предусмотренных ст. 112, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой, уточнила пресс-служба.15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала теракт в здании Верховной Рады.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе заседания регламентного комитета парламента 22 марта Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности, поймать ее и арестовать. После заседания ее задержали и отвели на допрос в СБУ.Предположительно, заседание суда по избранию меры пресечения Савченко пройдет 23 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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