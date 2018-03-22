По словам председателя Закарпатской ОГА, по вине Савченко в тот день, когда она попала в плен, погибли 15 бойцов АТО, которых она взяла с собой.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко в 2014 году попала в плен к террористам «ЛНР, в результате чего была вывезена на территорию России, так как «в самоволку» пьяная поехала «мочить сепаров». Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

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Надежда Савченко в плену у террористов «ЛНР»

Об этом в интервью Украинской правде рассказал прежний глава Луганской ВГА, а ныне председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передают Патриоты Украины.

По его словам, по вине Савченко в тот день погибли 15 бойцов АТО, которых она взяла с собой. Он также подчеркнул, что «добровольцем» Савченко сложно назвать, она скорее является дезертиром, поскольку на тот момент была кадровым военнослужащим ВСУ, но самовольно покинула свою часть.

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