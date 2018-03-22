|Землетрясение, магнитуда которого 4,6, случилось возле Курил
|22.03.2018 21:53
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Представители сейсмостанции "Южно-Сахалинск" зафиксировали сеймособытие, которое произошло в Тихом океане возле Курил.Специалисты сообщили, что эпицентр землетрясения, магнитуда которого 4,6, располагался в пределах 196 км на восток города Курильска (Итуруп, Южные Курилы).
В городе это сейсмическое событие было ощутимо силой до трех баллов. В домах раскачивались висящие предметы. Обратим внимание, что тревога цунами не объявлялась.Жертвы и разрушения отсутствуют.
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