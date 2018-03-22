|Взрыв в техасском Остине: в результате случившегося пострадали сразу два человека
|22.03.2018 21:53
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В техасском Остине неспокойно: прогремело два взрыва.Случившееся прокомментировали в представители экстренных служб, сообщив о том, что пострадали два молодых человека.Спасатели сообщили следующее: "они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями". Пострадавших госпитализировали.
Полиция обратилась к жителям города, чтобы они избегали район, в котором этот инцидент.
Иные подробности этого происшествия отсутствуют.
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