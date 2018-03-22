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Взрыв в техасском Остине: в результате случившегося пострадали сразу два человека
22.03.2018 21:53

В техасском Остине неспокойно: прогремело два взрыва. 

Случившееся прокомментировали в представители экстренных служб, сообщив о том, что пострадали два молодых человека.Спасатели сообщили следующее: "они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями". Пострадавших госпитализировали.
Полиция обратилась к жителям города, чтобы они избегали район, в котором этот инцидент.
Иные подробности этого происшествия отсутствуют. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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