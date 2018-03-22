Среди боевиков «ДНР» ходят слухи о том, что на Донбассе воюют представители американского спецназа. Об этом сообщил в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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В Горловке вновь распространяются слухи об «американском спецназе», который якобы действует в районе Зайцево-Жованка и в районе Гольмовского. Согласно распространяемым боевиками слухам, американские военные командуют действиями ДРГ украинских Сил специальных операций (ССО) на этих участках. , информирует svodka.net.

Большая часть боевиков из числа 3-й омсбр, оперирующей на этих участках, действительно уверены, что на передовой действуют вместе с украинскими и американские «снайперы и диверсанты». В свою очередь, в подразделениях «1 АК ДНР» южнее Донецка личному составу командованием доведено, что на данные участки прибыл «норвежский спецназ» (якобы с целью натаскивания егерей-снайперов).

Характерно, что после высказывания одним из командиров боевиков среднего звена при личном составе в качестве шутки, что «скоро к украинцам прибудет еще и австралийский и монгольский спецназ, и будет полный набор», данный командир получил дисциплинарное взыскание за «дискредитацию официальной информации».

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