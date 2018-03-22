|Инцидент в Дании: неизвестные напали на посольство Турции, которое здесь находится
|22.03.2018 22:01
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В Дании неспокойно: злоумышленники забросали здание посольства Турции бутылками с зажигательной смесью.Сегодня утром в Дании произошел следующий инцидент: неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции, которое здесь находится, информирует общественность представители местной полиции.
Известно, что фасаду здания, которое находится в Копенгагене, был нанесен незначительный ущерб.
Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.
Полиция занята расследованием этого инцидента.
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