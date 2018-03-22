Сегодня ночью в Липецке было неспокойно: вспыхнул крупный пожар. Это загорелась база нефтепродуктов в поселке Сырский, улица Ангарская, 16. Известно, что горели пять емкостей с бензином. Три из них были полные, а две пустые.

Тушить пожар стянули пожарные расчеты со только Липецка и из его окрестностей. Пожарные пытались максимально предотвратить распространение огня после взрыва одного из танкеров. Существенную помощь оказали городские спасатели. На базу прибыли бригады газовой службы.Случившееся прокомментировали в ГУ МЧС по Липецкой области, сообщив о том, что этот пожар вспыхнул в 00.10. Ликвидировали последствия возгорания 53 человека, используя в свой работе 14 единиц техники. Был объявлен пожар по 3-му номеру.Погибшие и пострадавшие в результате пожара отсутствуют.

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