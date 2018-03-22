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Пострадавшего при отравлении Скрипаля офицера полиции выписали из больницы
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22.03.2018 22:04
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Британский полицейский Ник Бейли, который первым пострадал из-за
контакта с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его
дочерью Юлией, вышел из больницы. Бейли – первый из
правоохранителей, кто попал в больницу после инцидента со Скрипалем
Фото: Royston Martis / Twitter В своем заявлении он отметил, что
"нормальная жизнь для меня, вероятно, никогда не будет такой же", и
поблагодарил больничный персонал.По данным ВВС, после инцидента
около 50 человек обратились за медицинской помощью в больницу.4
марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли.
Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Сегодня стало известно, что второй британский
полицейский проходит лечение из-за подозрения на отравление.
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