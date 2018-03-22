Британский полицейский Ник Бейли, который первым пострадал из-за контакта с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, вышел из больницы. Бейли – первый из правоохранителей, кто попал в больницу после инцидента со Скрипалем Фото: Royston Martis ‏/ Twitter В своем заявлении он отметил, что "нормальная жизнь для меня, вероятно, никогда не будет такой же", и поблагодарил больничный персонал.По данным ВВС, после инцидента около 50 человек обратились за медицинской помощью в больницу.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Сегодня стало известно, что второй британский полицейский проходит лечение из-за подозрения на отравление. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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