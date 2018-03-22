Предполагается, что реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021-2022 учебном году.

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, который отменяет обучение на русском языке в школах страны. Об этом сообщает Delfi, информирует svodka.net.

За это решение проголосовали 58 депутатов сейма, 18 выступили против. Поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке. Теперь законопроект должен одобрить президент страны Раймондс Вейонис, который имеет право вернуть его на доработку.

В январе переход школ Латвии на латышский язык одобрило правительство страны. До этого инициативу поддержала правящая коалиция сейма Латвии.

Предполагается, что реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019 года и завершиться в 2021-2022 учебном году. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (с 1-го по 6-й) осуществляется по трем моделям (при этом половина предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-й классы) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й классы) обучение будет вестись исключительно на латышском языке.

Читайте: Латвия проверит информацию о тайных счетах дочери Путина в латвийских банках

Переход к подобной системе власти планируют осуществить постепенно. В 2019-2020 учебном году 80 процентов обучения на латышском языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020-2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах. В 2021-2022 учебном году обучение на латышском необходимо будет обеспечить уже на всем заключительном этапе основной школы (с 7-го по 9-й классы). В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на латышском языке будут учиться учащиеся 10-го и 11-го классов, через год к ним добавятся и двенадцатиклассники.

В мае 2017 года сейм Латвии принял в первом чтении и передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение закона о государственном (латышском) языке до 10 тысяч евро в отдельных случаях, в числе которых необоснованное использование других языков. Авторы поправок заявили, что штрафы поспособствуют росту экономики.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира