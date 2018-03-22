За совершение преступлений, в которых обвиняют Надежду Савченко, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг, 22 марта.

"Учитывая наличие установленных рисков препятствования Надеждой Савченко уголовного производства, степень общественной опасности, характер, обстоятельства совершения и тяжесть уголовных правонарушений, в совершении с которыми она подозревается, следственному судье будет подано ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определение залога", - говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что сегодня генпрокурор Юрий Луценко лично вручил Савченко письменное уведомление о подозрении в совершении ряда преступлений.

В частности, речь идет о заговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), приготовления к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109), приготовления к посягательству на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров, руководителей политических партий в связи с их государственной или общественной дияльнис й, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112).

Кроме того, Надежда Савченко подозревается в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 УК Украины), в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), ношении, хранении, приобретении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263).

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Согласно ч. 5 ст. 176 УПК Украины, мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109-114- 1, 258 -258-5, 260, 261 УК Украины", - отметили в ГПУ.