Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Об этом заявил посол Японии в Украине, говорится в сообщении посольства .

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, следовательно соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов РФ 18 марта 2018 года", - заявил посол.

Также посол подтвердил, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами.

Напомним, в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.