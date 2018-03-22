Обнародованы данные Международного энергетического агентства, которые свидетельствуют о том, снизилась добыча ОПЕК. На днях была оказана оказали поддержка рублю. Российская национальная валюта начала медленно снижаться по отношению к доллару. Однако, она одновременно пытается расти по отношению к евро на фоне дорожающей выше 66 долларов за баррель Brent нефти.

Представители Московской биржи обратили внимание на курс доллара расчетами "завтра". Ситуация на табло была следующая: на 22:13 по московскому времени он вырос на 6 копеек, составив таким образом до 57,52 рубля. Также изменился курс евро. Он снизился на 2 копейки, составив таким образом до 70,66 рубля.

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