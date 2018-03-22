Чтобы факты российской коррупции в Германии не всплыли в публичном пространстве, страна отложит строительство "Северного потока-2".

Об этом рассказал руководитель центра "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар,передает со ссылкой на .

"Благодаря эффективной деятельности пророссийских лоббистов в Европе, немецкие регуляторы завершают процедуры по предоставлению разрешения на строительство. Не на бумаге, а реально. До конца месяца федеральное ведомство по вопросам судоходства и картографии должно выдать окончательное согласие. Поэтому американцы зашевелились. Спусковым механизмом послужило отравлением бывшего агента российского Главного разведывательного Управления Сергея Скрипаля на Британских островах. Оно переформатирует отношения Запада к России в целом и к предложенным ею проектам в частности", - говорит он.

По мнению эксперта, могут найти весомые аргументы, чтобы немцы отложили на неопределенный срок проект строительства.

"Эти санкции стимулируют пересмотр позиции Германии. Это конфликт на вербальном уровне, перепалка между Берлином и Вашингтоном. В могут найтись веские аргументы, чтобы убедить немцев отложить на неопределенный срок реализацию этого проекта. Поскольку в есть подозрения относительно мощных российских коррупционных действий в Германии. Не исключено, что это делалось через Герхарда Шредера (бывший канцлер Германии, член правления российской компании . - Gazeta.ua). Если какие-то факты начнут выползать в публичном пространстве, это чревато колоссальным коррупционным скандалом в Берлине. Думаю, Германия спустит строительство потока на тормоза. Не откажет России, но и не будет реализовывать, отложив в долгий ящик", - заявил знаток.

Фирмы, которые работают в секторе экспорта российской энергии, могут попасть под санкции в рамках соответствующего закона (подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017, накладывает дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию). Об этом заявила 20 марта представитель Госдепартамента Гезер Науерт.

Закон ограничивает сотрудничество американских граждан и компаний с российским энергетическим сектором. Под санкции также попадают европейские компании, которые занимаются российскими газопроводами.

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