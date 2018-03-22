В отделение полиции поступило сообщение об обнаружении в одном из домов райцентра тел двух мужчин.

Сомнений в насильственной смерти обоих у полицейских по прибытии по указанному адресу не было. В течение суток следователи установили двух мужчин, подозреваемых в убийстве братьев. Они взяты под стражу, информирует svodka.net.

В доме, где нашли погибших, проживал один из них — 56-летний мужчина. Он лежал на полу, а рядом с ним на стуле находился его двоюродный брат — 58-летний житель с. Чижовка. При осмотре места происшествия было установлено, что причинами смерти обоих могут быть травмы и раны, имеющиеся на их телах. Поэтому была назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

В то же время полицейские начали мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

— В ходе первоочередных действий мы выяснили, что в ночь с 16 на 17 марта в этом доме происходило застолье с участием еще двух человек, — рассказал начальник ГУНП Вячеслав Печененко, — Предварительно, мы узнали, что между мужчинами возник конфликт, который перешел в избиение братьев. Полученные при этом травмы и стали для обоих фатальными.

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Полицейские установили личности подозреваемых, ими оказались ранее судимые местные жители, 1975 и 1994 рождения. Оба сейчас задержаны в соответствии со ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте событий было изъято ряд вещественных доказательств.

Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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