Но придуман был третий вариант, который сейчас блистательно сработал: Крым просто забрали. Ну, забрали, значит, забрали, теперь шо маэмо то маэмо.

Об этом Матвей Ганапольский заявил в эфире радио «Эхо Москвы», информирует svodka.net.

У Российской Федерации было два пути получить Крым, не попадая под санкции, ни под что. Первый путь – начать битву по поводу вот этого хрущевского решения, которое на самом деле не хрущевское, там другой человек подписывал, но это не имеет значения, называется «хрущевское решение о передаче».

И наклонить весь мир. И тогда был бы найден и какой-то компромиссный вариант, тогда бы появились какие-то суды Стокгольмские, которые внимательно рассматривали это. Тогда бы эта идея имплантировалась в мировое сообщество.

Вторая история была купить Крым. Вообще они, собственно, так и делали. В Крыму были русские деньги, ну, понимаем, потому что Россия богата, там были дома отдыха и так далее. Придуман был третий вариант, который сейчас блистательно сработал: Крым просто забрали. Ну, забрали, значит, забрали, теперь шо маэмо то маэмо.

Читайте: Все страны поддержали: появилось новое решение по СММ ОБСЕ в Украине

Сводка.нет - Новости Украины и Мира