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МЧС работает в режиме повышенной готовности по причине выборов президента
22.03.2018 22:33

Представители пресс-службе МЧС России проинформировали общественность о том, что на период выборов президента России подразделения ведомства перевели на режим повышенной готовности. 

Обратим внимание, что действие особого положения будет продолжаться несколько дней - 16 по 19 марта. 
Всего безопасность обеспечат 115 тысяч спасателей. В своей работе эти люди будут использовать 18,5 тысяч единиц техники. В такой способ они планируют охватить приблизительно 96 тысяч избирательных участков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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