|МЧС работает в режиме повышенной готовности по причине выборов президента
|22.03.2018 22:33
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Представители пресс-службе МЧС России проинформировали общественность о том, что на период выборов президента России подразделения ведомства перевели на режим повышенной готовности.Обратим внимание, что действие особого положения будет продолжаться несколько дней - 16 по 19 марта.
Всего безопасность обеспечат 115 тысяч спасателей. В своей работе эти люди будут использовать 18,5 тысяч единиц техники. В такой способ они планируют охватить приблизительно 96 тысяч избирательных участков.
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