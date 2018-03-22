По мнению президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, внефракционный народный депутат Надежда Савченко является особенным и радикальным человеком. Глузман знаком с Савченко лично Фото: Wikimedia.org "У меня нет оснований считать, что она – больной человек. У нас есть общие знакомые, мы несколько раз созванивались. А потом она попросилась прийти в мой офис. Мы сидели полтора или два часа. Она не просила о помощи – она пришла с проблемой другого человека", – сказал он.Семен Глузман считает, что Савченко – здоровый человек."Она – особенный человек, радикальная женщина, но мы все – особенные люди. У меня нет оснований считать, что она больна", – добавил психиатр.При этом Глузман утвердительно ответил на вопрос, повлияла ли на нардепа ее служба в армии."Безусловно! Как-то я разговаривал с ней. Это был разговор пожилого мэтра с молодой женщиной. Я задал ей вопрос: "Надя, когда вы внутренне стали солдатом?" И она ответила: "В 17 лет". Конечно, она сформирована армией, но она – женщина", – ответил он.Президент Ассоциации психиатров Украины отметил, что не понимает, могла ли Савченко "организовывать такой заговор".22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее арест. В тот же день депутата задержали, 23 марта суд должен избрать ей меру пресечения. Савченко подозревают в подготовке к террористическому акту, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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